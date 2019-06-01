Луценко не позвали на заседание СНБО Украины

Генпрокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на собрание СНБО страны, на котором присутствовал новый глава государства Владимир Зеленский, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она сообщила в Facebook, что Луценко не исключен из СНБО, но только его не позвали на заседание. Сарган выразила надежду, что «ошибка неопытного секретаря» не повторится.

Напомним, Зеленский еще до победы на выборах заявлял, что Луценко должен уйтив отставку, но генпрокурор ответил, что намерен покинуть пост только после «честных выборов» в Верховную раду.

Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО страны.

Кроме того, Зеленский своим указом обновил состав СНБО, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как Петр Порошенко покинул пост президента страны.