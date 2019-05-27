Луценко решил остаться генпрокурором Украины вопреки желанию Зеленского

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, когда намерен уйти в отставку.

Луценко заявил, что «решил для себя» обеспечить проведение «честных выборов» в Верховную раду, передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Только после этого он намерен «пойти в политику не в списках любых партий, а к людям», с которыми собирается «работать над своим видением развития Украины».

Генпрокурор заявил, что не готов уйти в отставку, пока парламент не «сформирует новые органы власти». Он намерен покинуть пост только после того, как «это дело будет в новых надежных руках».

«Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку», – приводит его слова «Новое время».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще до победы на выборах заявлял, что Луценко должен уйти в отставку.

Уже анонсирована отставка правительства страны.