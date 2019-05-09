При падении деревьев в Москве пострадали восемь человек

В результате падения деревьев от сильного ветра на территории двух административных округов в Москве пострадали восемь человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В оперативные службы города поступило более 10 заявок на падения деревьев. Преимущественно в южной части города. Пострадали восемь человек, однако травмы у них не тяжелые. Медицинская помощь потребовалась лишь четверым», – сказал источник ТАСС.

По его словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы сообщает о 10 пострадавших. По словам источника агентства, в парке "Кузьминки" несколько деревьев упали на группу отдыхавших людей. Пострадавшего 42-летнего мужчину с сотрясением мозга доставили в городскую клиническую больницу №69. Пострадала также 30-летняя женщина, которая в настоящее время осматривается медиками на месте ЧП.

«При падении двух деревьев возле дома №11 на улице Печорская повреждены три автомашины», – добавил источник.

Тем временем столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей города о дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до 21.00 четверга. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21 часа 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС просит пешеходов быть внимательными и осторожными, а водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщает, что около 15-20 миллиметров осадков выпадет в Москве за текущие сутки, что соответствует трети месячной нормы.