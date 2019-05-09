В команде Зеленского сочли скандальный закон о языке угрозой для украинизации

Закон об исключительности украинского языка создает угрозу для процесса украинизации страны, заявил Святослав Юраш, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Он назвал принятый Верховной радой закон «кнутом». По словам Юраша, если таких «кнутов» будет много, то возникнут «негативные последствия».

В команде Зеленского считают, что силовые методы могут не только затормозить украинизацию, но и вовсе остановить ее и даже обратить вспять, передает ТАСС со ссылкой на ZIK.

В команде Зеленского призвали к «органичной» украинизации.

25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит, соответствует ли закон конституции.