Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе

В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.

«Во время конфликта с директором отеля, где пострадавший – народный депутат Украины – находился по личным делам, он получил огнестрельное ранение ноги», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Полицейские начали проверку по факту происшествия, на месте изъяли «несколько гильз от оружия травматического действия». Инцидент квалифицировали по статье о хулиганстве.

Местные СМИ со ссылкой на брата пострадавшего сообщили, что нападение не было связано с политической деятельностью депутата.

«Брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля», – сообщил он.