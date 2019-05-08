Кремль ответил на вопрос об участии Путина в шествии «Бессмертного полка»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин с большой долей вероятности вновь примет участие в ежегодной акции «Бессмертный полк».

«Все предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие», – сказал пресс- секретарь президента, передает ТАСС.

Он также прокомментировал факт организации подобных памятных акций по линии политических партий, отметив, что каждая партия в преддверии Дня Победы «естественно проводит свои мероприятия».

«Здесь мне больше нечего сказать», – заключил Песков.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, где люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, 95% россиян положительно относится к проведению акции.