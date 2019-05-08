Возле Красной площади нашли тело сержанта полиции

Тело сотрудника полиции, который, по предварительным данным, покончил с собой, обнаружили в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В ночь на 8 мая в центральной части столицы было обнаружено тело сержанта полиции, сотрудника одного из подразделений ГУ МВД России по Москве. В момент гибели он находился на службе. По предварительным данным, сотрудник совершил самоубийство», – сказали в ведомстве.

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Telegram-канал «112» сообщает, что погибший – Жаслан Нагуманов 1995 года рождения. Тело обнаружили в общественном туалете в центре столицы, напротив исторического музея возле Красной площади.