Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина

В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является главным подозреваемым в покушении на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Санкт-Петербургский городской суд поступило дело в отношении Борисова, обвиняемого в похищении гендиректора НТЦ «Завод Ленинец» Александра Горбунова, совершенное 1 апреля 2014 года, сообщает «Фонтанка».

Организатором похищения Горбунова следствие называет бывшего начальника службы безопасности «Ленинца» Александра Мешкова, который якобы заплатил за эту операцию не менее 3 млн рублей.

По мнению следствия, Мешков надеялся добиться признания Горбунова в организации покушения на Олега Кашина, для чего похищенному в течение суток вводили психотропное вещество, обливали водой, били деревянной палкой по пальцам ног и пяткам и применяли электрошокер, сообщает портал. Горбунов получил серьезные травмы, при этом он дал ложные показания против себя, которые были записаны на аудио.

В ночь на 3 апреля его отвезли во Всеволожск и высадили.

За похищение и дальнейшие действия, как полагает обвинение, Борисов получил не менее 200 тыс. рублей. Остальным участникам приговор был вынесен в июле 2018 года.

Борисов ранее работал в службе безопасности Механического завода, входящего в структуру «Ленинца», вместе с Данилой Веселовым и Михаилом Кавтаскиным. Всех троих Олег Кашин упоминал в ноябре 2015 года, говоря о предъявлении им обвинения в покушении на убийство.

Следствие считает, что Борисов, Веселов и Кавтаскин получили за избиение журналиста в ноябре 2010 года 3,3 млн рублей. Борисов, по мнению следствия, бил Кашина металлическим прутом.

«Это ключевой – именно тот, у которого в руках была арматура», – написал Кашин в своем Facebook о задержании Борисова.

Нападение на журналиста газеты «Коммерсант» Кашина было совершено 6 ноября 2010 года. Его жестоко избили около дома на Пятницкой улице в Москве. В декабре того же года журналист был выписан из больницы и вскоре приступил к работе.