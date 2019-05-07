В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

В Одессе неизвестные сожгли памятные таблички, посвященные трагедии в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Таблички были прикреплены к ограде возле места массового убийства, сообщает местное издание «Таймер».

В пятилетнюю годовщину трагедии, 2 мая, одесситы приносили на Куликово поле цветы в память о погибших.

«Уже к 07:00 следующего дня рядов цветов и лампадок у здания не было. Остались лишь памятные таблички и немного цветов на ограде, которые, как видно, кому-то тоже очень мешали», – пишет издание.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.