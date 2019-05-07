Климкин счел «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР является «бандитизмом», поэтому Киев готовит ответные меры.

«Но реагировать на паспортный бандитизм должны уже сейчас, и мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным», – написал он в колонке для «Украинской правды».

Климкин подчеркнул, что не станет раскрывать конкретные меры Украины. «Пусть это станет сюрпризом для противника», добавил министр.

Также он отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы украинский паспорт стал престижнее. По его словам, это даст возможность украинской стороне победить «в цивилизационном соревновании с Россией».

Ранее сообщалось, что в ДНР заработали все отделения выдачи российских паспортов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.