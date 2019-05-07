Еврокомиссар заявил о мандате Зеленского на «деолигархизацию»

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан полагает, что у избранного президента Украины Владимира Зеленского есть «сильный мандат» на снижение зависимости страны от олигархов.

«Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с впечатляющей победой на выборах, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и на «деолигархизацию», – заявил еврокомиссар в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее Хан обещал, что ЕС обеспечит Зеленскому поддержку в проведении реформ на Украине.

«Они [реформы]должны ускориться для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международной финансовой поддержки и поставки энергии)», – отметил еврокомиссар.

Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая. На эту же дату был внесен законопроект о его инаугурации.

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