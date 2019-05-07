Еврокомиссар предложил Зеленскому помощь в реформах

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан обратился к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением помочь в проведении реформ.

«Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, направленных на благо украинских граждан. Перед Украиной стоит много вызовов и угроз, поэтому украинские власти – президент, правительство и Верховная рада – должны теперь действовать очень ответственно», – сообщил Хан в соцсетях, передает ТАСС.

Также он назвал победу Зеленского на выборах «убедительной» и добавил, что она дает ему серьезные полномочия по борьбе с коррупцией.

Хан встречался с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, во время встречи еврокомиссар подчеркнул важность продолжения реформирования страны.

Местные СМИ также сообщили о встрече Хана и Зеленского, которое прошло без публичного анонса, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая. На эту же дату был внесен законопроект о его инаугурации.

Позже после встречи со спикером Рады он сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

В Раде поспорили с Зеленским по поводу даты инаугурации. Глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что инаугурация должна состояться 28 мая.

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