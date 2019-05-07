Генералу СК Дрыманову предъявили обвинение во взяточничестве

ФСБ России предъявила бывшему начальнику столичного главка Следственного комитета генералу Александру Дрыманову окончательное обвинение по двум эпизодам получения взятки, сообщил адвокат офицера Денис Кобелев.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает. В окончательной редакции предъявлено обвинение по двум тем же эпизодам. Предварительное следствие еще не завершено, об окончании никого еще не уведомляли», – сказал защитник, передает РИА «Новости».

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. В конце июля прошлого года Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.

Также сообщалось, что Дрыманов мог возбуждать уголовные дела против заведомо невиновных.

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