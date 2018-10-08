Дрыманова заподозрили в незаконном возбуждении уголовных дел

Экс-глава главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов мог возбуждать уголовные дела против заведомо невиновных, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информация о том, что Дрыманов был причастен к незаконному возбуждению уголовных дел проверяется. Сейчас проводятся оперативные и следственные действия для проверки данной информации», – цитирует источника ТАСС.

Дрыманов может быть причастен к подделке уголовных дел и привлечении заведомо невиновных, пояснил другой источник.

«Есть потерпевшие, ряд свидетелей, но необходимо провести проверку и установить, является ли это действительно фальсификацией», – отметил он.

В конце июля Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.

Ранее источник называл общую сумму взятки, полученную Дрымановым и его подчиненными.