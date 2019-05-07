Британцы восхитились героизмом стюардессы сгоревшего «Суперджета»

Британские СМИ опубликовали материалы о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, отдельно отметив действия стюардессы Татьяны Касаткиной, спасшей многих пассажиров.

Статьи о катастрофе появились в Metro и Daily Mail. Многие читатели назвали стюардессу героиней, они засыпали издания комментариями о настоящем подвиге экипажа, сумевшего спасти многих людей. Они отдельно отметили профессионализм и выдержку Татьяны Касаткиной, поблагодарив ее за геройскую работу, пишет «Экономика сегодня».

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«Какая героиня. И такая прекрасная», – написал Corbyn Hater.

«Эта стюардесса – герой», – отметил charm quark, передает РИА «Новости».

«Ты настоящий герой! Благодарим Вас за мужество, профессионализм и отвагу в спасении как можно большего количества пассажиров!», – указал Vanov.

«Какая героиня, она заслуживает награды», – считает Donkey Hotey.

«Храбрая и прекрасная», – отметил Luke.

«Татьяна, должно быть, спасла много жизней благодаря своей сообразительности», – предположил Bertiethelabrador, выразив также соболезнования родственникам погибших.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

В уголовном деле о катастрофе основной является версия о действиях пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.