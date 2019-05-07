В Шереметьево проверили видео с глумлением над горящим «Суперджетом»

Администрация Шереметьево провела служебное расследование и не подтверждает, что на появившемся в соцсетях видео, герои которого неэтично высказываются о катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, есть сотрудники аэропорта.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиагавани, сотрудников аэропорта и авиакомпании на видео не было. В то же время руководство Шереметьево потребовало, чтобы этих людей наказали строжайшим образом.

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Ранее канал «Медиакиллер» разместил видео (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку или разместить ролик из-за звучащей в нем ненормативной лексики) с якобы сотрудниками Шереметьево, которые, вероятно, через камеры наружного наблюдения следят за жесткой посадкой самолета Sukhoi Superjet 100. Герои видео снимают происходящее на смартфоны и обмениваются репликами. «Нормально он сел… С огоньком!» – сказал один из них, после чего участники беседы громко смеются.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.