Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»

В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.

«Шереметьево! Ну вы и уроды», – возмутился главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем Telegram.

Так он отреагировал на публикацию канала «Медиакиллер», разместившего видео поведения «сотрудников Шереметьево». «Профессиональные работники в аэропорту сидят, все в порядке. Потом еще селфаки поди пошли пилить на обломках», – говорится в сообщении.

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На видео (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку или разместить ролик из-за звучащей на нем ненормативной лексики) несколько человек сидят перед мониторами и, вероятно, через камеры наружного наблюдения следят за жесткой посадкой самолета Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 человек. Герои видео снимают происходящее на смартфоны и обмениваются репликами. «Нормально он сел… С огоньком!» – сказал один из них, после чего участники беседы громко смеются.

К настоящему моменту подлинность этого видео и то, что действующими лицами ролика действительно являются сотрудники Шереметьево, не подтверждена официальными источниками.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Большинство погибших, по последней информации, отравились продуктами горения.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов перечислил главные вопросы к катастрофе «Суперджета», а теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев подискутировали по поводу поведения пассажиров, которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь.

Телеведущая Тина Канделаки отметила, что в современном технологическом мире любая техногенная катастрофа становится информационной, и призвала не жонглировать догадками о причинах аварии с «Суперджетом».

Катастрофу в московском аэропорту обсуждают и за рубежом. Так, французы оставляют язвительные комментарии по поводу трагедии в России, а украинцы, напротив, проявили человечность.