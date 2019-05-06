Лавров ответил американским журналистам на провокационный вопрос о Венесуэле

Признаков военного развития событий в Венесуэле пока не наблюдается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента CNN о том, какие инструменты применит Москва в случае агрессии США против Каракаса.

«Некоторые называют вашу компанию «фейк ньюз», но вы сейчас делаете фейк question. Россия категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международных правил. Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН. Либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного не наблюдается в Венесуэле», – сказал Лавров, передает Russia Today.

В понедельник в финском Рованиеми Лавров провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Основной темой диалога стал венесуэльский вопрос.