Спасавших Нотр-Дам пожарных обвинили в групповом изнасиловании

Принимавших участие в ликвидации пожара в Нотр-Дам-де-Пари шестерых пожарных обвинили в групповом изнасиловании туристки, приехавшей в Париж из одной из скандинавских стран.

Сообщается, что жертвой изнасилования стала иностранная студентка, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

По предварительной информации, преступление мужчины совершили в южном квартале Парижа.

В материале говорится, что обвиняемые были среди тех, кого пригласили в Елисейский дворец для вручения золотых медалей из рук президента Франции за спасение собора Парижской Богоматери.

Напомним, 15 апреля произошло возгорание собора. В результате пожара обрушились шпиль и крыша здания. Ликвидировать огонь удалось лишь к утру следующего дня. На реконструкцию Нотр-Дама было собрано свыше 1 млрд евро.