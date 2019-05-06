Эксперты указали, насколько Брянская область привлекательней Украины

Если сравнивать экономику Брянской и Черниговской областей, то преимущество будет за российской территорией, заявил газете ВЗГЛЯД социолог Евгений Копатько. Так он откликнулся на прозвучавшее в Верховной раде пророчество о том, что Украина без украинского языка «ничем не будет отличаться от Брянской области».

«Брянская область эффективно, серьезно развивается. Соседняя Черниговская область Украины жила за счет транзита из России, там тоже раньше не было катастрофической ситуации. Когда страны сотрудничали, перспективы для Черниговской области были шире», – сказал политолог.

Для сравнения, средняя зарплата в Брянской области составляет 420 долларов (примерно 27 400 рублей), а в Черниговской области – 226 долларов (примерно 14 700 рублей), то есть вдвое меньше, отметил Копатько.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в понедельник предупредил: если на Украине не будет насаждаться украинский язык, то страна «ничем не будет отличаться от Брянской области России».

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в середине марта заявлял, что Украину покинули уже более 10 млн трудоспособных граждан. Год назад Центр экономической стратегии Украины сообщил, что четыре млн граждан страны стали трудовыми мигрантами.

По данным на декабрь прошлого года, в Брянской области безработица составляла всего 3,8 процента, что, кстати, ниже среднего по России (22-е место в стране), сообщали РИА «Новости». Для сравнения: в Черниговской области Украины, которая соседствует с Брянской, безработица в прошлом году достигла 10,9% (в среднем на Украине – 8,9%), передало главное управление статистики региона.

«В Брянской области строятся дороги, в этом году будет построено 594 километра. Такого никогда вообще не было, – рассказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Брянской области Артем Сухомолкин. – Кроме того, в большом количестве ремонтируются тепловые сети. Предприятия, которые были в кризисе лет пять назад, выходят из него. Словом, есть поступательное развитие. Не уверен, что Черниговская область так развивается».

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, в прошлом году в Черниговской области велся лишь ремонт дорог и план этих работ был на 84% выполнен. При этом о строительстве новых дорог министр не упоминал.

«Учитывая, что украинцы едут на заработки в Россию и за границу, скорее всего, они не против жить, как в Брянской области. Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду, украинцы, к примеру, едут работать в Крым в детские лагеря и санатории. Это красноречиво говорит о социально-экономических проблемах, с которыми они сталкиваются дома», – заявил газете ВЗГЛЯД крымский политолог Иван Мезюхо.