В Раде назвали число уехавших на заработки украинцев

Украину покинули более 10 млн трудоспособных граждан, которые теперь развивают экономику других стран, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Есть методология, которая позволяет понять, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 млн», – передает его слова РИА «Новости».

Весной 2018 года Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования, согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.

1 марта этого года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинская нация может оказаться под угрозой исчезновения из-за сокращения населения страны.

Согласно последней переписи населения Украины, которая проводилась в 2001 году, численность населения страны составляла около 48,5 млн человек. По данным официальной статистики, на 1 января 2019 года численность украинцев составляла 42,1 млн человек.