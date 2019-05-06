С самолетом Симферополь – Москва потеряна радиосвязь

Самолет, выполняющий рейс по маршруту Симферополь – Москва, подал сигнал о потере радиосвязи, сообщил источник.

Сигнал подал самолет А-320 «Аэрофлота», передает «Интерфакс».

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вскоре после вылета из Шереметьево сообщил о потере радиосвязи в связи с попаданием в него молнии. После этого лайнер пошел на экстренную посадку, однако при касании ВПП загорелся. В результате погиб 41 человек, всего на борту было 73 пассажира и пять членов экипажа.