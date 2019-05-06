Учителя рассказали о погибшем в Шереметьево бортпроводнике

Преподаватели заведения, где учился 22-летний бортпроводник самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров, рассказали о нем.

В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина рассказали, что Моисеев был светлым человеком, передает РИА «Новости».

«Это был добрый открытый человек. Очень открытый. Очень добрый. Всегда вот поможет. Он хотел свою жизнь связать с авиацией, но, видимо, что-то после окончания школы не получилось. Пошел учиться, но параллельно работал проводником», – сказали в учебном заведении.

Память бортпроводника, который спасал пассажиров из горящего самолета, почтили общим построением. Также в школе намерены сделать уголок с фотографией Моисеева.

«Все ребята, все выпускники, его выпуска и разных годов выпуска очень отнеслись к этому трагическому событию, поэтому со всех концов нашей необъятной родины звонят и предлагают свою помощь», – сказали в школе-интернате.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что Моисеев проходил срочную службу в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Там он служил при госпитале и оказывал помощь людям, передает ТАСС.

По его словам, сослуживцы вспоминают Моисеева как «неравнодушного и отзывчивого человека, который стремился помочь людям».

Ранее сообщалось о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров в хвостовой части самолета. Минтранс выплатит его семье 5 млн рублей.