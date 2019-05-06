Доренко отправил шереметьевских пожарных тушить коровники

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко раскритиковал работу спасательных служб в аэропорту Шереметьево в воскресенье, когда там загорелся после жесткой посадки самолет Sukhoi Superjet 100.

«Шереметьевские пожарные! А не шли бы вы на*** сраные коровники тушить в родном колхозе? Как только стало понятно, что с самолетом проблема, вы должны были ЖДАТЬ этот сраный «Суперджет». Пожарные должны были ждать. Скорые помощи должны были ждать. А не ехать потом, ах, будто ужаленным», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, большинство из них отравились продуктами горения.

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов перечислил главные вопросы к катастрофе «Суперджета», а теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян и писатель Сергей Минаев подискутировали по поводу поведения пассажиров, которые во время эвакуации из охваченного огнем самолета спасали ручную кладь.

Телеведущая Тина Канделаки отметила, что в современном технологическом мире любая техногенная катастрофа становится информационной, и призвала не жонглировать догадками о причинах аварии с «Суперджетом».

Катастрофу в московском аэропорту обсуждают и за рубежом. Так, французы оставляют язвительные комментарии по поводу трагедии в России, а украинцы, напротив, проявили человечность.