В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии

Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Рыбаков сделал соответствующее заявление на заседании совета «Белнефтехима», где, в частности, обсуждалась ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из России по трубопроводу «Дружба» несоответствующей стандарту нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Так, «Рыбаков, выступая с докладом, отметил, что последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии».

Он также подчеркнул, что «необходимо считать утвержденные мероприятия по снижению затрат на производство продукции (предприятиями концерна) минимальным планом по экономии ресурсов, оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью, а также активизировать работу всех подразделений по выявлению дополнительных резервов экономии»

На заседании также подвели итоги деятельности концерна за первый квартал 2019 года. За этот период добыто 416 тыс. тонн нефти (рост на 0,7% к соответствующему периоду 2018 года). Белорусские НПЗ переработали 4,6 млн тонн нефти, что на 4,5% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным.

После Белоруссия приостановила прием нефти из России. Транзит планировалось восстановить 2 мая.

Премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.

В начале мая сообщалось, что качественная российская нефть начала поступать в Белоруссию.

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