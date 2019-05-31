НХЛ вынесла вердикт в отношении игрока сборной России после видео с наркотиками

Клуб НХЛ «Вашингтон» принял объяснения россиянина Евгения Кузнецова, играющего за команду по скандальному видео с его участием, об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, опубликованное в социальных сетях. Хотя мы разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации», – сообщили в клубе, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что Евгений – потрясающий игрок, он также является активным членом команды.

«Ожидаем, что он извлечет урок из этого инцидента и будет в дальнейшем соответствовать стандартам организации и своим собственным», – добавили в «Вашингтоне».

Кузнецов в своем заявлении также отметил, что не принимал наркотики и принес извинения болельщикам и партнерам по команде.

Напомним, Кузнецов подтвердил, что он был запечатлен на скандальной записи в номере отеля в Лас-Вегасе, где на столе был порошок белого цвета. По словам спортсмена, он «просто зашел к знакомым в номер», а «когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее».