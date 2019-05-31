За оплатой парковок в Москве начали следить инспекторы на роликах

Инспекторы на роликах приступили к администрированию платной парковки в столице.

«Один пеший инспектор в день проходит пешком до 25 км – на роликах передвигаться получится значительно быстрее. Пока это пилотный проект, но если он будет признан успешным, то рассмотрим увеличение числа инспекторов-роллеров», – рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), передает «Интерфакс».

Как уточнили в АМПП, у инспекторов-роллеров будет те же полномочия, что и у обычных инспекторов. Отмечается, что помимо роликовых коньков у них есть форменная одежда, налокотники, наколенники, перчатки и шлем.

Ранее в АМПП назвали основные ошибки водителей при оплате парковки.