Названы основные ошибки водителей при оплате парковки

Администратор московского парковочного пространства (ГКУ «АМПП») рассказал о самых распространенных ошибках водителей при оплате парковки.

При оплате автомобилисты чаще всего неправильно вводят номера государственных регистрационных знаков, путая коды регионов и меняя местами буквы и цифры, сообщается на сайте «АМПП».

Также невнимательные водители часто оплачивают парковку не в той зоне или по истечению предназначенных для этого пяти минут. Кроме того, автомобилисты нередко занимают места, предназначенные для парковки грузовиков и автобусов, отмечают в «Московском паркинге».

«Мы просим водителей проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на платных парковках», – подчеркивается в сообщении.

В январе в Москве нашли ребенка в неправильно припаркованной машине.