Эвакуаторщики в Москве нашли ребенка в неправильно припаркованной машине

В Москве на запрещенном для парковки месте нашли автомобиль, в котором был ребенок, к нему вызвали скорую помощь, об этом сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» («АМПП»).

«Сотрудники АМПП всегда осматривают автомобиль перед погрузкой, в том числе на наличие в нем людей. Автомобиль был припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена». Сотрудники АМПП осмотрели автомобиль, обнаружили внутри ребенка, сразу же вызвали скорую помощь», – рассказали в пресс-службе организации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что автомобиль находился на улице Симоновский вал, после обнаружения ребенка сотрудники не стали погружать машину на эвакуатор.

«ГКУ «АМПП» просит автомобилистов не оставлять в машинах детей одних - это может нанести серьезный вред их здоровью», – пояснили в учреждении.

В августе 2018 года в Подмосковье погиб запертый в машине пятилетний ребенок.