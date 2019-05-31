Госдуме предложили разрешить получение негосударственных пенсий с 55 лет

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой рассказал о внесении в Госдуму законопроекта, дающего право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 лет женщинам и 60 мужчинам.

Петр Толстой – один из авторов инициативы – пояснил, что поправки предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

«Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины – с 60 лет. Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», – передает заявление Толстого РИА «Новости».

Он уточнил, что это позволит улучшить финансовое положение людей предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования сотрудников.

Толстой также отметил, что каждому будет предоставлена возможность самостоятельно принять решение – выйти на пенсию в более ранний срок, либо продолжить работать и, тем самым, увеличить себе размер выплат в будущем.

В качестве оснований для получения пенсии в тексте законопроекта указаны наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией. По мнению парламентария, данные поправки привлекут в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц, иностранных граждан.

Уточняется, что право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера.

«Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч наших граждан, которые собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами. Теперь человек сможет сделать для себя выбор, в каком возрасте начать получать негосударственную пенсию. Я считаю эту меру достаточно справедливой», – заключил он.

Как сообщил соавтор законопроекта глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, ЦБ и Минфин данное приложение поддержали, но официальные отзывы ведомств пока не получены.

«Все согласовано... Пока законопроект не внесен, мы отзывов официально не получаем, но для того, чтобы внести, мы все-таки постарались его максимально обсудить с теми, кто будет принимать решения о целесообразности этого законопроекта. Вроде бы настрой положительный. Поэтому и внесли», – отметил Аксаков.

Ранее генпрокурор России сообщил, что в России в 2018 году возбудили почти 300 уголовных дел из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.

Также стало известно, сколько пенсионер может потратить на себя в день.