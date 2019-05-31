Подсчитано, сколько пенсионер может потратить на себя в день

В России пенсионеры при средней пенсии в 14 тыс. рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Орлова сказала, что «средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тыс. рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни», передает РИА «Новости».

«Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тыс. рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тыс. рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тыс. рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день», – пояснила она.

Эту проблему можно решить лишь в рамках решения общих демографических проблем в России, потому федеральная программа поддержки старшего поколения входит в число пяти основных программ нацпроекта «Демография».

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах, составляет 20-25 тыс. рублей.

Кроме того, численность граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, а численность нетрудоспособного населения растет.

«Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают», – признала эксперт.

Аудитор добавила, что «мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран». Эту проблему нельзя решить быстро – для того «нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и (...) время».

Орлова также заявила, что участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта «Демография», и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам.

«Каким образом будет внедряться здоровое питание для 19 млн граждан, проживающих за чертой бедности? Хочу напомнить, что по факту это не черта бедности, а черта нищеты. Или при выработке рекомендаций будут исходить из прожиточного минимума и состава минимальной потребительской корзины?», – задалась вопросом эксперт.

Она также поинтересовалась, «из чего предполагается исходить при установлении подходов к здоровому питанию – из разумного рациона, полезного для людей, или из финансовых возможностей граждан».

Орлова указала, что в России большое количество людей с низкими доходами, а здоровое питание стоит дорого.

«Мы уже знаем, что произошло с ценником на постные продукты – в период поста он вырос более чем в два раза на одни и те же товары», – напомнила аудитор.

Другой проект – «Спорт – норма жизни» – также вызывает у контрольного ведомства вопросы, поскольку, по словам Орловой, у людей может не быть свободных денег на покупку спортивного инвентаря и экипировки, а также возможности получить необходимые медицинские справки для допуска к спортивным соревнованиям.

«Вопрос в том, каким образом отразится ведение здорового образа жизни на уровне благополучия населения. Если ничего не изменится в уровне жизни, кто сможет пользоваться теми услугами, которые предлагаются?», – спрашивает она.

Эти вопросы, по мнению эксперта, должны быть проработаны дополнительно.

Национальный проект «Демография» – один из 13 ключевых проектов «майского указа» президента России Владимира Путина, он состоит из пяти федеральных проектов, в числе которых проект «Укрепление общественного здоровья».

Его цель – мотивировать граждан вести правильный образ жизни, придерживаться принципов здорового питания и отказаться от вредных привычек.

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