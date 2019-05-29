В России возбудили сотни уголовных дел по пенсионным ошибкам

В России в 2018 году возбудили почти 300 уголовных дел из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

Чайка сообщил на правительственном часе в Госдуме, что в минувшем году «в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения, соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тыс. человек». К виновным должностным лицам были применены «строгие меры взыскания»: 37 тыс. из них «привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел», передает РИА «Новости».

Среди самых частых нарушений – незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, занижение трудового стажа.

Кроме того, «пресекались нарушения законодательства при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения, технических средств реабилитации (например, инвалидные коляски)».

Чайка признал, что в домах для инвалидов «далеко не всегда соблюдаются законодательство об охране здоровья, санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности».

Он также рассказал, что россияне предпенсионного возраста пока не обращались в Генпрокуратуру с жалобами на незаконное увольнение или отказ в приеме на работу, передает ТАСС.

Отмечается, что при наличии подобных жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной. В марте 2019 года Чайка подписал приказ, определяющий основные задачи прокуроров в указанной сфере.

В частности, в нем акцентировано внимание на обеспечении занятости граждан предпенсионного возраста, инвалидов, молодежи, ликвидации задолженности на предприятиях-банкротах, индексации оплаты труда.

Всего же с начала 2018 года прокуроры защитили права 620 тыс. работников, по их требованию погашены долги по зарплате на 26 млрд рублей.

В связи с допущенными нарушениями почти 115 тыс. виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«Остаток долга по зарплате на 1 мая текущего года составляет 2,9 млрд рублей», – сказал Чайка.

Он добавил, что наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Данного вопроса касались 165 тыс. обращений, разрешенных в органах прокуратуры в прошлом году, 85 тыс. из которых признаны обоснованными.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с лишением ряда пенсионеров надбавки к пенсии.