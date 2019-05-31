Шнурова обрадовало решение не присваивать Пулково имя Достоевского

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал решение не присваивать петербургскому аэропорту Пулково имя Федора Достоевского; при этом он предложил установить там таблички по названиям романов писателя.

Шнуров заявил, что считает Достоевского «мрачным», и добавил: в случае переименования Пулково ему хотелось бы увидеть в аэропорту «скульптурную композицию «Бедные люди» с сумками», передает ФАН.

В VIP-зоне, по его мнению, можно было бы разместить скульптуру, связанную с романом Достоевского «Идиот», а в зоне досмотра –композицию по мотивам «Преступления и наказания».

«Можно придумать такие таблички, будет весело», – также сказал музыкант.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин присвоил имена великих граждан страны российским аэропортам.

При этом в указе отсутствует петербургский аэропорт Пулково, который по итогам конкурса «Великие имена России» тоже получил новое название – имя писателя Федора Достоевского.

В декабре 2018 года были опубликованы результаты голосования по переименованию аэропортов в разных городах страны. При этом пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах России.

Голосование проводилось через интернет, поэтому не имело бюджетных затрат.

Целью конкурса «Великие имена России» было выбрать имена выдающихся государственных и исторических деятелей российского государства для присвоения ключевым аэропортам страны.

Политолог Дмитрий Гусев, комментируя газете ВЗГЛЯД указ президента России о присвоении аэропортам имен великих людей, сказал, что это является хорошим примером общественной кампании.

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