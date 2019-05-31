Суд частично удовлетворил иск экологов о косатках из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский горсуд частично удовлетворил иск экологов о выпуске на волю косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы».

«Суд решил исковое заявление зоозащитных организаций «Экологическая вахта Сахалина», «Друзья океана» и «Бумеранг» удовлетворить частично», – объявила решение судья Наталья Перченко.

Судом признано, что животные были выловлены незаконно, однако изъять их у компаний-отловщиков нельзя, передает РИА «Новости».

Кроме того, признаны незаконными приказы Росрыболовства, по которым были распределены квоты на отлов косаток и белух.

В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

«Причины такого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы», – пояснила адвокат истцов Наталия Лисицына.

Она добавила, общественные организации намерены обжаловать решение суда.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск «Эковахты Сахалина», клуба «Бумеранг» и общественной организации «Друзья океана» к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края.

Общественники потребовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу.

На предварительном заседании 19 апреля судом из числа ответчиков был исключен Минсельхоз.

Напомним, косаткам из «китовой тюрьмы» в Приморье предсказали гибель.

О «китовой тюрьме» стало известно после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.

Отметим, что в мае директор компании «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать своих косаток и белух, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

Он заявлял, что «любой вопрос о выпуске» может быть поставлен только после лишения его «права собственности».

В Кремле отреагировали на эту ситуацию, отметив, что необходимости в дополнительных поручениях нет, так как ранее «все было четко сформулировано».