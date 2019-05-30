В центре Москвы появится березовый лес

Березовый лес планируют высадить в центре Москвы в рамках благоустройства территории ГЭС-2, сообщили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

В Москомархитектуре рассказали, что столичное правительство «согласилось с внесением изменений в проект планировки территории, прилегающей к комплексу ГЭС-2, (...) и в правила землепользования и застройки (ПЗЗ)», передает АГН «Москва».

Соответствующее постановление уже подписал мэр Сергей Собянин.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что запланировано «расширение пешеходной зоны по направлению к храму Христа Спасителя», которое «позволит создать комфортную прогулочную зону для москвичей и гостей столицы».

Также в рамках благоустройства «будут проведены работы по озеленению, в частности, планируется высадить березовый лес в самом сердце города».

Княжевская добавила, что многофункциональный культурно-просветительский центр в самом сердце Москвы станет одной из новых достопримечательностей города: жители смогут посещать выставочные залы, образовательные центры, библиотеку и арт-центр.

Ранее москвичи назвали основные проблемы города.