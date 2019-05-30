Москвичи назвали основные проблемы города

Жители Москвы считают главной проблемой города парковки и дорожные штрафы и одобряют благоустройство, уличные праздники и программу реновации.

Левада-центр провел опрос об отношении москвичей к инициативам городских властей и проблемам столицы. Социологи предлагали респондентам назвать пять-шесть наиболее беспокоящих их городских проблем. Это был открытый вопрос, пишет РБК.

В результате чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%). Почти столько же упоминаний (14%) было о плохих дорогах и проблемах здравоохранения.

Также москвичи жаловались на рост цен (13%), недостаточное озеленение и благоустройство (12%), низкие зарплаты и пенсии (11%). Около 10% отмечали грязь на улицах и в подъездах и плохую экологическую обстановку.

Менее 10% заявили о претензиях к образованию (детсады и школы – 8%), ЖКХ (на низкое качество работы и высокие тарифы жаловались 7%). Те же 7% поддержали претензию к перенаселению и расширению города. Еще по 6% респондентов упоминали коррупцию и бюрократию, а также проблемы с вывозом и сортировкой мусора.

Опрос был проведен 20-29 апреля 2019 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.