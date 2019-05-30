Матвиенко поддержала законопроект о приостановке действия ДРСМД

Совет Федерации, безусловно, поддержит закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Совет Федерации после Государственной думы, как только они рассмотрят, безусловно, поддержит это решение. Это (приостановка ДРСМД) не наш был выбор, но мы были вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, таким образом реагировать», – сказала она, передает РИА «Новости».

По словам Матвиенко, приостановка ДРСМД даст России возможность заниматься разработкой новых вооружений.

«Россия сможет заниматься разработкой тех вооружений, которые будут соответствовать национальной безопасности России и интересам ее национальной безопасности с тем, чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении», – заявила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что считает «политическое» решение о приостановке действия ДРСМД и внесении соответствующего проекта в Госдуму «абсолютно правильным и оправданным в данной ситуации». «В противном случае, мы бы были в неравных условиях (с США)», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, что после объявления США об одностороннем выходе из ДРСМД Россия неоднократно заявляла о недопустимости такого шага и высказывала озабоченность тем, что это серьезно ослабит безопасность, стабильность в мире, а также призывала американских партнеров сесть за стол переговоров и провести тщательный анализ ситуации.

«Мы готовы были прозрачны, открыты для взаимного мониторинга, контроля за ходом выполнения этого соглашения. Но нашим партнерам это было не нужно, они приняли решение об одностороннем выходе и нам не удалось их убедить, несмотря на неоднократные попытки это сделать», – добавила она.

В четверг президент внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Госдума обсудит законопроект 18 июня.

Перед этим Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИДа Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса приостановки членства России в ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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