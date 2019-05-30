Во взрыве в петербургской академии заподозрили преподавателя

Преподавателя Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге, полковника Рифата Закирова обвинили в причастности ко взрыву бомбы в здании вуза, пишут СМИ.

Закиров якобы изготовил и принес в здание бомбу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к военному следствию источник.

По этим данным, педагог планировал «героически обезвредить» устройство, чтобы решить жилищный вопрос, но при разминировании бомба сработала, а преподаватель получил тяжелую контузию.

Отмечается, что Закиров – бывший сапер, он прошел в качестве командира саперных подразделений обе чеченские кампании и был в нескольких других горячих точках.

Следователи поменяли квалификацию преступления с попытки массового убийства на хищение взрывчатки с использованием служебного положения, ее незаконную перевозку и хранение.

На данный момент Закиров находится под домашним арестом, уточняет издание.

Напомним, 2 апреля в одном из служебных помещений академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Предположительно взорвалась мина ТМ-57. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.