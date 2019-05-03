Главу Конституционного суда Украины не пустили в США

США отказали в открытии визы главе Конституционного суда Украины из-за отмены статьи о незаконном обогащении, сообщает украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

«У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США», – передает «Страна» сообщение ЦПК.

По данным источников ЦПК, в визе Шевчуку отказано из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

В марте Всемирный банк и G7 выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали решение Конституционного суда Украины о признании статьи о незаконном обогащении неконституционной.

Также Украине пригрозили потерей безвизового режима с ЕС и сотрудничества с МВФ, если норма об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение не будет восстановлена.