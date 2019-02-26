Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников

Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.

«Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение», – приводит ТАСС слова сообщения со ссылкой на «Украинскую правду».

В связи с требованиями ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом, который был закреплен меморандумом, в 2015 году статью об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников внесли в Уголовный кодекс.

Однако в конце 2017 года 59 народных депутатов во главе с парламентарием от «Народного фронта» Павлом Пинзеником решили обратиться в суд с целью признания этой стать неконституционной.

Отмечается, что сейчас Национальное антикоррупционное бюро расследует порядка 50 дел по данной статье. Например, обвинения уже предъявили бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и бывшему чиновнику Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.