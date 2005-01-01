G7 и Всемирный банк обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией

Всемирный банк и «большая семерка» выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали решение Конституционного суда Украины о признании статьи о незаконном обогащении неконституционной.

«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе – это крупное поражение в борьбе с коррупцией на Украине», – передает RT текст заявления.

ВБ и G7 указали, что из-за этого оказалась ослаблена вся антикоррупционная архитектура и снизилась способность расследовать коррупцию среди высших эшелонов власти.

В заявлении содержится призыв к Киеву активизировать усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и вернуть ответственность за незаконное обогащение. Подчеркивается, что этого требуют принципы ООН, ОЭСР и ЕСПЧ.

Ранее в пресс-службе Transparency International заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и сотрудничество с МВФ, если не будет восстановлена норма об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Во вторник Конституционный суд Украины отменил положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников.