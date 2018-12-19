Украину предупредили о возможности отмены безвизового режима с ЕС

Украина рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), если не восстановит норму об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, заявили в пресс-службе Transparency International.

В организации призвали украинские власти взять на себя ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения Конституционного суда, передает ТАСС.

«Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», – говорится в сообщении Transparency International.

Напомним, во вторник Конституционный суд Украины отменил положения статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников. После этого юморист Владимир Зеленский, обыграв предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много – президент один», пообещал, что один из кандидатов в президенты Украины непременно окажется в тюрьме.

Напомним также, в декабре 2018 года Еврокомиссия обвинила Украину в нарушениях соглашения о безвизовом режиме, потребовав немедленно выполнить свои обязательства в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией.