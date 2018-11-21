Еврокомиссия требует от Украины «немедленных действий» из-за проблем с безвизом

Еврокомиссия заявила о нарушениях Украиной соглашения о безвизовом режиме и пообещала не замораживать его при условии «немедленных действий Киева» по выполнению требований договора; об этом сообщается в опубликованном ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.

«В целом, Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», – говорится в документе, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 количество отказов в доступе украинцам на территорию Евросоюза выросло на 47% и составило 33,1 тыс. случаев.

По тем же данным, украинцев-нелегалов, пойманных в странах ЕС, в 2017 стало больше на 13% по сравнению с 2016 годом и выросло до 33,5 тыс. человек.

В документе подчеркивается, что в 2018 году произошло значительное увеличение числа отказов.

По оценкам ЕК, нелегальная миграция из Украины, Сербии, Боснии и Герцеговины остается на высоком уровне.

Украина также находится в списке стран, граждане которых принимают активное участие в преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

В документе отмечается, что Украина по-прежнему остается одной из основных транзитных стран по контрабанде поддельной продукции в ЕС.

Для Киева выдвинуты несколько требований, при выполнении которых соглашение о безвизовом режиме останется в силе.

ЕК потребовала срочно уменьшить количество прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с Украины, создать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвиза, отказаться от «чрезмерного регулирования» неправительственных организаций, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур и т.д.

В августе украинские СМИ сообщали о трудовых лагерях в Европе, в которые отправляют граждан страны.