Еврокомиссия требует от Украины «немедленных действий» из-за проблем с безвизом

Взгляд
19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
Разделы

Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
Перейти а раздел…

«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина пообещала повторить попытку прорыва через Керченский пролив
          Песков назвал три главные темы большой пресс-конференции ПутинаРосстат подсчитал российский урожай 2018 годаДипломаты подтвердили гибель россиянина в украинской тюрьмеИркутский полицейский уволен после обвинения в групповом изнасиловании
          Сбившему людей в переходе у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговорВ Европе увидели опасность в создании «новой церкви» на УкраинеДоходы россиян в ноябре снизились почти на 3%Впервые с лета недельные цены на бензин в России пошли на спад
          В Совфеде дали прогноз о выборе Турции между российским ЗРК С-400 и американской ПРО «Пэтриот»По делу о групповом изнасиловании в полиции Иркутска проведены арестыУшедшие в «новую церковь» винницкие священники вернулись в УПЦ МПСуд Крыма сократил срок ареста украинского моряка

          Главная тема


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          «вкуснее, надежнее, величавее»


          В Кремле прокомментировали сожаление россиян о распаде СССР

          в гости


          Британский разведывательный корабль вошел в порт Одессы

          громкое дело


          В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась соучастница

          Видео

          так вышло


          Ушедший в раскол священник оказался автором богословского труда о неканоничности УПЦ КП

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          космические технологии


          Должна ли Россия делиться с Китаем ракетными секретами

          мирный договор


          Япония рискует расстаться с мечтой о Курильских островах навсегда

          общественное мнение


          Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Еврокомиссия требует от Украины «немедленных действий» из-за проблем с безвизом

             19 декабря 2018, 16:39
          Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Еврокомиссия заявила о нарушениях Украиной соглашения о безвизовом режиме и пообещала не замораживать его при условии «немедленных действий Киева» по выполнению требований договора; об этом сообщается в опубликованном ежегодном отчете ЕК по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.

          «В целом, Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», – говорится в документе, передает ТАСС.

          Отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 количество отказов в доступе украинцам на территорию Евросоюза выросло на 47% и составило 33,1 тыс. случаев.

          По тем же данным, украинцев-нелегалов, пойманных в странах ЕС, в 2017 стало больше на 13% по сравнению с 2016 годом и выросло до 33,5 тыс. человек.

          В документе подчеркивается, что в 2018 году произошло значительное увеличение числа отказов.

          По оценкам ЕК, нелегальная миграция из Украины, Сербии, Боснии и Герцеговины остается на высоком уровне.

          Украина также находится в списке стран, граждане которых принимают активное участие в преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

          В документе отмечается, что Украина по-прежнему остается одной из основных транзитных стран по контрабанде поддельной продукции в ЕС.

          Для Киева выдвинуты несколько требований, при выполнении которых соглашение о безвизовом режиме останется в силе.

          ЕК потребовала срочно уменьшить количество прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с Украины, создать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвиза, отказаться от «чрезмерного регулирования» неправительственных организаций, обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур и т.д.

          В августе украинские СМИ сообщали о трудовых лагерях в Европе, в которые отправляют граждан страны.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............