Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.

Breitbart пишет, что девочка стала считать себя трансгендером после консультаций у школьного психолога. В 13 лет доктор из местной детской больницы вдохновил ее начать курс инъекций, который позволил бы ей походить на молодого человека, а не девушку. При этом отец отказался обращаться к дочери в мужском роде, передает RT.

После решения суда попытка использовать женские местоимения грозит ему арестом. Ему запрещено уговаривать дочь «отказаться от лечения расстройства гендерной идентичности», а также использовать имя, данное девочке при рождении. Предписания касаются как общения с самим ребенком, так и разговоров с третьими лицами.

Кроме того, суд был возмущен «постоянной готовностью» мужчины «дать интервью СМИ», в которых тот говорил о дочери как о девочке.

Суд считает, что поведение отца подвергало ребенка серьезному риску.

Девочке разрешили пройти гормональное лечение без его согласия. Теперь она получает инъекции тестостерона в местной детской больнице.

Полиция имеет право арестовать отца без ордера, если есть «разумные» основания для исполнения предписания.

В 2017 году власти канадской провинции Британская Колумбия выдали восьмимесячному младенцу медицинскую карту, в которой не указан пол ребенка. В документе в графе «пол» написана латинская буква U, что означает «неопределенный» (undetermined) или «неустановленный» (unassigned)