В Генпрокуратуре Украины признали операцию ВСУ в Донбассе незаконной

Украинский юрист Олег Животов обратил внимание, что в одной из экспертиз генпрокуратуры Украины по делу бывшего начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы говорится о незаконности операции украинских силовиков в Донбассе.

«Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статье 17 конституции Украины ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии. То, о чем говорила российская пропаганда, что военные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории экспертиза установила», – заявил он в ходе пресс-конференции, которую транслировал «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что защита Заманы обращала внимание суда, что генпрокуратура Украины сама себя «документирует для международного суда». Отозвать эту экспертизу уже нельзя.

«У нас есть официальный процессуальный документ в деле, на которую сейчас любой враг фактически может ссылаться и обвинять любого участника АТО. На кого работают эксперты – я не знаю», – заявил Животов.

Речь идет о деле о госизмене Владимира Заманы.

Накануне Замана рассказал о срыве операции по «разблокированию» Крыма.