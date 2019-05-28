На Украине рассказали о срыве операции по «разблокированию» Крыма

Вооруженные силы Украины 1 марта 2014 года начали операцию по разблокированию Крыма, но был дан приказ прекратить ее в тот же день, заявил бывший начальник генерального штаба ВСУ Владимир Замана.

«1 марта в генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей. Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», – передает его слова УНИАН.

Он добавил, что не видел официальных документов на этот счет, но должностные лица, которые непосредственно принимали участие в операции, рассказывали ему об этом.

Замана добавил, что уголовное преследование в его отношении по обвинению в госизмене главный военный прокурор Анатолий Матиос якобы начал по инициативе экс-президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова. С последним у Заманы, по его словам, был «личный конфликт, напряженные отношения».

«Он заинтересован, чтобы бездействие во время аннексии Крыма перевести с себя на других», – сказал Замана.

Сейчас Замана находится в статусе подозреваемого. Он занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года, его задержали в феврале 2019 года по делу о госизмене.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос также утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года якобы проигнорировал данные разведки о подготовке России к вооруженному вторжению на Украину. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинял Заману в подготовке к «аннексии Крыма» и действиях, способствующих созданию «Новороссии».