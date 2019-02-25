Генпрокурор Украины нашел виновного в «аннексии Крыма»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману в подготовке к «аннексии Крыма» и действиях, способствующих созданию «Новороссии».

Луценко заявил, что реформа ВСУ, проведенная в 2012-2014 годах, не позволила организовать сопротивление «агрессии России», передает ТАСС.

«Такая реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и «Новороссию», – сообщил Луценко. Генпрокурор отметил, что Замана издал директиву, которая подчинила тогдашнему главе ВМС Юрию Ильину, принявшего российскую присягу, части тактической группы «Крым».

По мнению Лукенко, это «фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии».

Владимира Замана задержали 25 февраля по подозрению в государственной измене.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. С февраля 2014 был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже – уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Печерский районный суд Киева должен до конца дня рассмотреть ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Заману в виде ареста без возможности внесения залога.