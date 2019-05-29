Волкер заявил о праве Украины не выполнять Минские соглашения

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер утверждает, что Киев якобы выполнил свою часть Минских соглашений и не может выполнять их дальше, пока этого не сделает Россия.

«К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации восточной Украины и продолжающихся там боях. Поэтому Украина не может пойти дальше в выполнении Минских соглашений, чем она уже сделала», – передает его слова «Радио Свобода».

Он добавил, что от России якобы «зависит прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований и народных республик».

В апреле Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».

Отметим, что в реальности Украина не выполнила фактически ни один из пунктов Минских соглашений. Так и не было осуществлено полное прекращение огня – ВСУ продолжают периодические обстрелы ДНР и ЛНР; отвод вооружений не произведен на ряде участков линии соприкосновения, в том числе в Станице Луганской; не приняты необходимые законопроекты о Донбассе; не обеспечено помилование и амнистия; не доведен до конца процесс обмена пленными. Вместо обеспечения всех нуждающихся гуманитарной помощью, как это прописано в Минских соглашениях, Киев устроил блокаду Донбасса. Соответственно, не выполнены и политические пункты Минска–2.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной Минских соглашений, а участвовала в их подписании в качестве гаранта.