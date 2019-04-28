Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».

«Люди на подконтрольной России части восточной Украины являются украинскими гражданами, и обязанность правительства – сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией», – приводит его слова «Апостроф».

Ранее Волкер также назвал «провокационным» решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса.

В ответ Москва напомнила Волкеру содержание Минских договоренностей, которые собирается игнорировать будущий президент Украины Владимир Зеленский, что совсем не беспокоит Вашингтон.

Отметим, что реальной причиной страданий жителей Донбасса являются как раз действия Киева. Украинские власти ведут военную операцию против ДНР и ЛНР, которая привела к гибели мирных жителей и массовому оттоку населения из этого региона.

Кроме того, Киев устроил торговую и экономическую блокаду Донбасса, что отразилось на уровне жизни населения региона.

С этой точки зрения, как подчеркивала Москва, решение предоставить жителям Донбасса возможность получения российских паспортов является гуманитарным и поможет людям решить их жизненно важные проблемы.

«Люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности», – говорил на этой неделе Путин.