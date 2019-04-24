Москва напомнила Вашингтону о содержании Минских договоренностей

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера относительно решения России предоставлять гражданство жителям Донбасса в упрощенном порядке, напомнив ему о содержании Минских договоренностей.

«Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что, в случае своей победы на выборах, он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет. Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо. Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия – одни из ключевых положений Минских договоренностей», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Ранее Волкер назвал «провокационным» решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса, выразив мнение, что это решение якобы подрывает реализацию Минских договоренностей.

В среду Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В Донецке обрадовались упрощению получения гражданства России, а в Луганске рассказали о желании порвать с Украиной после получения российских паспортов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу.